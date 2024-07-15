Александра Трусова назвала дату свадьбы с Макаром Игнатовым: «17 августа 2024 года»

Александра Трусова уже давно стала именитой фигуристкой. Она всегда отдавала все силы спорту. Примечательно, что у нее бурлит личная жизнь. Она встречается с коллегой Макаром Игнатовым. Недавно он сделал ей предложение руки и сердца. Фигуристка с радостью ответила согласием. В 20 лет она готова стать невестой. На этот раз пара появилась на VK FEST.
Примечательно, что влюбленные не скрывают своих чувств. Они наслаждаются романтическими отношениями. Трусова и Игнатов мило поцеловалась перед камерами. Они решили раскрыть дату свадьбу. Пара не захотела оттягивать торжество. Уже скоро они вступят в брак.
«17 августа 2024 года», — назвали дату свадьбы влюбленные, пишет KP.RU.
Другие подробности они не стали раскрывать. Возможно торжество будет пышным. Но не исключено, что Александра захочет камерную свадьбу только для близких.
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