Татьяна Брухунова рассказала о детях Евгения Петросяна: «Часто занимают себя сами»

Татьяна Брухунова давно состоит в браке с Евгением Петросяном. Она первое время скрывала отношения с юмористом, но потом они стали открыто об этом говорить. У пары уже растет сын Ваган. Мальчику уже четыре года. А не так давно супруги сообщили, что у них растет дочка Матильда. Она появилась на свет в октябре 2023 года. Бизнесвумен часто берет детей в путешествия, но в Санкт-Петербург она поехала без сына, оставив его с мужем в Москве.

Жена сатирика насладилась прогулкой на теплоходе с дочкой. Она рассказала, как воспитывает наследников. Оказалось, что у Вагана уже плотный график.

«Так сложилось, что и Ваган, и Матильда с раннего возраста часто занимают себя сами. К тому же я никогда не укачивала. Никаких «плясок с бубнами». Жесткий режим — баланс времени», — пояснила Брухунова.

Также она захотела рассказать, как занимается маленькой дочкой. Супруга Петросяна старается не быть тревожной мамой и давать ребенку больше свободы.

«Разумеется, она всегда в поле моего зрения, но я не стою над ней. Ребенку так же, как и взрослому, нужно личное время и пространство, а не одержимая мать», — поделилась она.