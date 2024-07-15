Надежда Кадышева спела вместе со своим 40-летним сыном в Лужниках

Надежда Кадышева уже давно выступает на сцене. Но в последнее время она редко дает концерты. Артистка в свои 65 лет старается следить за внешностью. Солистка ансамбля «Золотое кольцо» обычно носит платья с пышными юбками, кокошники и ободки. Она не скрывает, что ей хочется красиво стареть. Накануне певица появилась в Лужниках, где исполнила свои песни. Она появилась в платье цвета пыльной розы. Звезда активно танцевала.
Публика ахнула, увидев Кадышеву. Она продемонстрировала посвежевшее лицо. Морщин у артистки стало гораздо меньше. Она словно помолодела на 20 лет.
Также певица подготовила сюрприз. Она спела вместе с 40-летним сыном Григорием Костюком. Отметим, что ее наследник работает концертным директором мамы. Он облачился в яркий костюм. Они сели хит «Плывет веночек».
Эксперты сразу заподозрили, что Кадышева сделала подтяжку лица и блефаропластику. Они считают, что артистка потратила на преображение около миллиона рублей.
Кандидат медицинский наук Вячеслав Балкизов уверен, что хирургические вмешательства были, хотя сама певица о них не рассказывала.
«Можно сказать, что были выполнены подтяжка лица и блефаропластика. Операции явно сделаны на высоком профессиональном уровне, поэтому стоили они немало. Подтяжка может стоить до миллиона рублей, блефаропластика 250 и более. У Надежды хорошо очерченный овал лица, четкие контуры», — сказал он изданию «Страсти».
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Надежда Кадышева с сыном. Фото: соцсети Надежды Кадышевой
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