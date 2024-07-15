Надежда Кадышева спела вместе со своим 40-летним сыном в Лужниках

Надежда Кадышева уже давно выступает на сцене. Но в последнее время она редко дает концерты. Артистка в свои 65 лет старается следить за внешностью. Солистка ансамбля «Золотое кольцо» обычно носит платья с пышными юбками, кокошники и ободки. Она не скрывает, что ей хочется красиво стареть. Накануне певица появилась в Лужниках, где исполнила свои песни. Она появилась в платье цвета пыльной розы. Звезда активно танцевала.

Публика ахнула, увидев Кадышеву. Она продемонстрировала посвежевшее лицо. Морщин у артистки стало гораздо меньше. Она словно помолодела на 20 лет.