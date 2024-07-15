Сергей Бурунов признался, что не хочет съемок второго сезона «Слово пацана»: «Не вижу смысла»

Недавно появилась новая волна слухов, что стартовали съемки второго сезона «Слова пацана». Один из актеров намекнул на продолжение сериала, но не стал раскрывать подробности. А на днях Сергей Бурунов, который тоже снимался в нашумевшей картине, прокомментировал слухи о продолжении. Он заявил, что не знает об этом. Однако артист честно признался, что не хочет, чтобы выходил второй сезон.

«Честно, не хотел бы. Поскольку история «Слова пацана» затрагивает конкретный исторический факт, посвященный Казанскому феномену, и определенный отрезок времени с 86 по 89 год. Потому что дальше уже «Бригада». Поэтому не вижу смысла», — заявил Бурунов.

Также он прокомментировал то, что его стали называть официальным голосом Леонардо Ди Каприо. Актер отметил, что просто так вышло, что он озвучивает голливудскую звезду уже около 20 лет. Сергей пояснил, что никаких документов у него нет, чтобы быть официальным голосом Ди Каприо. Но он подчеркнул, что считает артиста гениальным, пишет KP.RU.