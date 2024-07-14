Вика Боня после ухода из шоу «Выжить в Дубае»: «Я не стелилась ни под кого, я воин»

Виктория Боня в финале пятого выпуска шоу «Выжить в Дубае» покинула проект. Она проиграла два испытания на вылет участнику народной команды Андрею Зубенко.
После поражения ведущий проекта Павел Воля поинтересовался у Виктории Бони, не обидно ли ей. Ведь ей уже второй раз подряд пришлось отстаивать право на участие в проекте во время испытаний, в то время как другие члены звездной команды еще ни разу не вступали в борьбу на вылет.
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Вика Боня грустно сообщила, что она не обижается. Но вместе с тем понимает, что некоторым сейчас страшно, потому что уже не получится отсидеться за ее спиной.
«Мне не обидно. Я не отсиживалась, но что самое важное — я не предавала себя. Я ребятам говорю: «Проявляйтесь. Торнике, вот ты такой большой. Но ты сидишь, прячешься за лидера». Мне это непонятно. Удивительно, что мужчины в нашем коллективе ведут себя, как перепела. Следующим будет Торнике, и я ему об этом говорила. Я не стелилась ни под кого, мне интересно, я воин», — высказалась напоследок Виктория Боня.
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