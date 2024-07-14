Участники шоу «Выжить в Дубае» избавились от Виктории Бони

На телеканале ТНТ в это воскресенье, 14 июля, вышел в эфир пятый выпуск нового сезона популярного шоу «Выжить в Дубае» с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей в роли ведущих.

Самым драматичным этот выпуск стал, конечно же, для Виктории Бони. Именно ей выпало стать аутсайдером и покинуть проект. Таким образом, участники шоу избавились от одной из самых скандальных участниц.

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Виктория Боня стала номинантом на уход от своей звездной команды, а от народников был номинирован Андрей Зубенко. Пара сразилась в двух испытаниях. Первое — «Черное/Белое». Участники собирали из фигур картинки с игровых карточек. Второе задание — «Извилистый путь». Нужно было провести шарик по извилистой дощечке, набирая баллы по сумме пяти попыток Оба Виктория Боня провалила и покинула проект.