«Сакральное выставляет, как продавщица на прилавок»: беременную Марию Погребняк в Сети осудили за пикантную фотосессию

Мария Погребняк, которая сейчас ждет четвертого малыша, отважилась на смелую фотосессию. Она позировала фотографу на берегу моря, на фоне скал, облаченная в обтягивающее фигуру бежевое платье.
Мария Погребняк призналась, что хотела продемонстрировать своим фотосетом красоту беременной женщины. Во время трех своих предыдущих беременностей она не отваживалась позировать, так как не ощущала себя красивой. В четвертую же беременность все произошло совершенно по-другому.
Марии Погребняк захотелось фотографироваться и показывать свои изменившиеся формы.
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Вот только в Сети не оценили усердий Марии Погребняк по время пикантной фотосессии. Подписчики раскритиковали Марию Погребняк за желание демонстрировать сокровенное. Им не понравилось все — и то, как Мария Погребняк выглядит, и то, какие позы принимает на фото.
«Я, может, не понимаю, в чем красота то, в том, что она беременная без трусов и лифчика фотографируется?» — язвительно поинтересовалась nadygonnyh.
«У них свое, нам непонятное понятие о красоте. Ну для нее вот так, враскорячку сидеть»,—предположила moskaleva6147.
«Не понимаю таких фотографий, не понимаю, когда женщина самое дорогое, что носит под сердцем, и то, что должно быть сакральным, выставляет, как продавщица, на прилавок. Мария, это не только вас касается», — уточнила masha_gurina.
«Позы, конечно, нелепо смотрятся ваши. Ну, не для беременной женщины как-то они», — пристыдила katiiiii_ss.
Беременная Мария Погребняк. Фото: соцсети Марии Погребняк
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