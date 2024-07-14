Умерла актриса сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти

Скорбные новости пришли в это воскресенье, 14 июля. Стало известно о смерти звезды культового сериала «Зачарованные», актрисы Шеннен Доэрти.
Она скончалась после нескольких лет борьбы с онкологическим заболеванием. Шеннен Доэрти было всего 53 года.
«Она проиграла битву с раком», — сообщила публицист Лесли Слоун, подтвердив смерть Шеннен Доэрти.
По словам Лесли Слоун, Шеннен Доэрти ушла из жизни, окруженная самыми близкими своими людьми.
Напомним, Шеннен Доэрти узнала о своем диагнозе — рак груди — в 2015-м году. Она перенесла несколько курсов химиотерапии, несколько лет была в ремиссии. Но рак вернулся.
Так Шеннен Доэрти выглядела за несколько недель до смерти. Фото: соцсети Шеннен Доэрти
В начале 2024 года стало понятно, что Шеннен Доэрти не сможет победить рак. В тот момент у актрисы была уже четвертая стадия заболевания, и она упала духом. В последние месяцы своей жизни Шеннен Доэрти активно помогала своей маме, не желая оставлять ее жить в бедности.
По материалам People
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