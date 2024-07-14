Умерла актриса сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти

Шеннен Доэрти. Фото: Global Look Press

Актрисе Шоннен Доэрти было 53 года.

Скорбные новости пришли в это воскресенье, 14 июля. Стало известно о смерти звезды культового сериала «Зачарованные», актрисы Шеннен Доэрти.

Она скончалась после нескольких лет борьбы с онкологическим заболеванием. Шеннен Доэрти было всего 53 года.

 «Она проиграла битву с раком», — сообщила публицист Лесли Слоун, подтвердив смерть Шеннен Доэрти.

По словам Лесли Слоун, Шеннен Доэрти ушла из жизни, окруженная самыми близкими своими людьми. 

Напомним, Шеннен Доэрти узнала о своем диагнозе — рак груди — в 2015-м году.  Она перенесла несколько курсов химиотерапии, несколько лет была в ремиссии. Но рак вернулся.

Так Шеннен Доэрти выглядела за несколько недель до смерти. Фото: соцсети Шеннен Доэрти

В начале 2024 года стало понятно, что Шеннен Доэрти не сможет победить рак. В тот момент у актрисы была уже четвертая стадия заболевания, и она упала духом. В последние месяцы своей жизни Шеннен Доэрти активно помогала своей маме, не желая оставлять ее жить в бедности.

По материалам People

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