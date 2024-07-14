Сделала самым счастливым дедом: дочь-принцесса Натальи Фриске не отходила от ее отца в день его рождения

Накануне отец ныне покойной певицы Жанны Фриске Владимир Фриске с размахом отметил свой день рождения. Ему исполнилось 72 года. Отпраздновать это событие Владимир Фриске пригласил друзей и близких в загородный ресторан на открытом воздухе.
Конечно же, самой главной и желанной гостьей мероприятия была внучка виновника торжества, двухлетняя дочка младшей сестры Жанны Фриске Натальи Луна.
Девочка буквально не отходила от деда весь праздник. Маленькая Луна ластилась к дедушке, сидела у него на коленях за накрытым столом. Крошка, судя по всему, чувствует, что в ней очень нуждаются и так же сильно любят.
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Луна Фриске на руках у дедушки. Фото: соцсети Натальи Фриске
Маленькая Луна была облачена в красивое платье цвета прокисшей малины и выглядела на празднике как маленькая принцесса.
Дедушка рядом с ней чувствовал себя по-настоящему счастливым.
Напомним, родители Жанны Фриске лишены возможности общаться со своим внуком Платоном. Такого решение папы мальчика, телеведущего Дмитрия Шепелева. Так что, внучка Луна стала для них настоящим утешением.
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