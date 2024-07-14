Брухунова — о детях от Петросяна: «У меня уже десятый на подходе»

Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась в микроблоге новым снимком. На нем она предстала с дочкой Матильдой на руках на палубе круизного теплохода.

Под снимком одна из подписчиц поздравила Татьяну Брухунову с рождением дочери, отметив, что малышка уже третий ребенок по счету Брухуновой и Петросяна.

Эта цифра, судя по всему, стала триггером для Татьяны Брухуновой. Она не смогла промолчать и в комментариях довольно едко высказалась о подсчетах, которые ведутся в Сети относительно ее детей.

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«Судя по тому, что пишут, у меня уже десятый на подходе! Только как же получается — то я не сама рожала, то каждый год беременная?! Маразм крепчал», — высказалась Татьяна Брухунова.

Напомним, у Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна двое детей — сын Ваган и дочь Матильда.