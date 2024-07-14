Хмельницкая раскрыла детали разрыва с молодым возлюбленным: «Мы медленно шли к расставанию»

Актриса Алена Хмельницкая поделилась своими мыслями о расставании с возлюбленным, бизнесменом Александром Синюшиным, который моложе нее на тринадцать лет.

Алена Хмельницкая подчеркнула, что у каждой пары свой срок и что все очень индивидуально.

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Алена Хмельницкая также отметила, что в любви нет никаких общих правил и что нужно рассматривать каждого человека отдельно. Алена сказала, что они с партнером медленно шли к расставанию, но решение приняли быстро.

«Мы медленно шли к расставанию. Только решение приняли быстро», — поделилась Алена Хмельницкая.

Алена Хмельницкая и Александр Синюшин прожили вместе восемь лет, но не вступили в официальный брак. Актриса призналась, что благодарна своему бывшему избраннику за многие моменты.

По материалам starhit.ru