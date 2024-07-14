Саша Артемова из «Дома-2» обратилась к дочери от Жени Кузина: «Мой плод любви»

Бывшая участница «Дома-2» Александра Артемова, кажется, решилась показать лицо своей дочери от Жени Кузина поклонникам. В микроблоге она разместила снимок, на котором предстала с малышкой.

Пока Александра Артемова продемонстрировала только часть лица своей наследницы. Но, вероятно, это только начало! И дальше Саша начнет показывать дочку не по частям, а целиком. По крайней мере, этого очень ждут подписчицы экс-участницы реалити-шоу.

Дочка Саша Артемовой, судя по всему, похожа на маму. И цвет волос, и брови, и аккуратный носик — у девочки мамины.