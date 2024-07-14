Саша Артемова из «Дома-2» обратилась к дочери от Жени Кузина: «Мой плод любви»

Бывшая участница «Дома-2» Александра Артемова, кажется, решилась показать лицо своей дочери от Жени Кузина поклонникам. В микроблоге она разместила снимок, на котором предстала с малышкой.
Пока Александра Артемова продемонстрировала только часть лица своей наследницы. Но, вероятно, это только начало! И дальше Саша начнет показывать дочку не по частям, а целиком. По крайней мере, этого очень ждут подписчицы экс-участницы реалити-шоу.
Дочка Саша Артемовой, судя по всему, похожа на маму. И цвет волос, и брови, и аккуратный носик — у девочки мамины.
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Саша Артемова показала лицо дочери, но пока не полностью. Фото: соцсети Саши Артемовой
Под фото Саша Артемова поделилась своими эмоциями и чувствами к своей дочери. Она назвала ее своим самым долгожданным и любимым «цветочком на свете» и отметила, что это прекрасное ощущение — иметь кого-то, кому можно дарить любовь и заботу.
«Какое же чудо осознавать, что ты — мое продолжение, и есть кому дарить любовь и заботу. Мой плод любви, мой белый лебедь, мой бриллиант», — написала в соцсети Александра Артемова.
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