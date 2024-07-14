Потерявший жену в ДТП Ярослав Сумишевский счастлив с новой возлюбленной: «Мы скрываемся»

Известный исполнитель Ярослав Сумишевский рассказал о том, что его личная жизнь наладилась после тяжелой утраты. Музыкант счастлив с новой возлюбленной. Пара уже живет вместе.

Ярослав Сумишевский поделился информацией о своей новой возлюбленной. Он не стал раскрывать ее имя, отметив, что они стараются сохранять конфиденциальность. Возлюбленная Сумишевского моложе его на десять лет и родом из Краснодара. Она также занимается музыкой.

«Мы скрываемся», — сказал Ярослав Сумишевский.

Напомним, жена Ярослава Сумишевского Наталья погибла зимой 2021 года в результате страшного ДТП на трассе под Красноярском. Виновником аварии стал водитель джипа, в котором ехали Сумишевский и его супруга. Он тоже погиб. По факту аварии было возбуждено и после расследования прекращено уголовное дело — в связи со смертью подозреваемого.