Ярмоленко из «Сябров» — про Пугачеву: «То, что она сейчас живет такой жизнью, — это ее право»

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Солист ВИА «Сябры» Анатолий Ярмоленко публично встал на сторону Аллы Пугачевой.

Солист белорусского ВИА «Сябры» Анатолий Ярмоленко на фестивале «Славянский базар в Витебске» публично выступил в поддержку певицы Аллы Пугачевой.

Анатолий Ярмоленко отметил, что Алла Пугачева является величайшей певицей и в свое время оказала большую помощь многим людям в трудные времена. 

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Ярмоленко также подчеркнул, что не верит в то, что Алла Пугачева кого-то не пускала на сцену. Он считает, что сейчас певица имеет право жить так, как ей хочется, и не делает ничего плохого.

«То, что она сейчас живет такой жизнью, — это ее право», — подчеркнул Анатолий Ярмоленко.

Анатолий Ярмоленко. Фото: Global Look Press

Напомним, Алла Пугачева два с лишним года назад уехала из России на фоне мировых событий. Примадонна живет то в Израиле, то на Кипре, то в Латвии.

По материалам News.ru

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