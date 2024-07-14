Ярмоленко из «Сябров» — про Пугачеву: «То, что она сейчас живет такой жизнью, — это ее право»

Солист белорусского ВИА «Сябры» Анатолий Ярмоленко на фестивале «Славянский базар в Витебске» публично выступил в поддержку певицы Аллы Пугачевой.

Анатолий Ярмоленко отметил, что Алла Пугачева является величайшей певицей и в свое время оказала большую помощь многим людям в трудные времена.

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Ярмоленко также подчеркнул, что не верит в то, что Алла Пугачева кого-то не пускала на сцену. Он считает, что сейчас певица имеет право жить так, как ей хочется, и не делает ничего плохого.