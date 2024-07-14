Беременная Таня Мусульбес погуляла на вечеринке без Ромы Капаклы

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес, которая уже совсем скоро родит дочку, на последних сроках беременности ни в чем себе не отказывает.

Накануне она оторвалась на вечеринке по случаю дня рождения своей подруги. Кстати, на торжество Таня Мусульбес пришла, судя по всему, без мужа. Ромы Капаклы, по крайней мере, нигде в кадрах с праздника не видно.

Не исключено, что парочка поссорилась. Таня Мусульбес недавно жаловалась на перепады настроения, из-за чего часто объектом ее придирок становится Рома Капаклы.

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На вечеринку Таня Мусульбес пришла в коротеньком белом платье. По словам Тани Мусульбес, пила она только сок, но это не помешало ей хорошенько отжечь на празднике.