Нежно прижала к себе малышку: Брухунова в платье цвета индиго в пол предстала на палубе с дочкой от Петросяна — мама в платке, Матильда в чалме

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

Татьяна Брухунова запечатлелась с малышкой Матильдой на руках во время ручного круиза.

Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась в микроблоге чудесным снимком, который она сделала на круизном теплоходе.

Судя по всему, семья Евгений Петросяна путешествует в эти дни по Волге, наслаждаясь роскошными видами городов, которые открываются с реки.

Татьяна Брухунова запечатлелась с грудной дочкой Матильдой на руках по дороге в ресторан. Молодая мама облачилась в роскошное платье цвета индиго в пол, а голову покрыла голубым платком. Крошка Матильда одета в наряд в голубых оттенках, который гармонично смотрится на фоне аутфита Татьяны Брухуновой. На голове у малышки — чалма.

Судя по всему, маленькая Матильда уже проявляет интерес к аксессуарам. В кадре она рассматривает украшение на шее Татьяны Брухуновой.

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Татьяна Брухунова с дочкой Матильдой. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

«На ужин», — лаконично подписала снимок Татьяна Брухунова.

Напомним, Матильда — второй ребенок Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. У пары еще есть сын Ваган.

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