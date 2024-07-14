Нежно прижала к себе малышку: Брухунова в платье цвета индиго в пол предстала на палубе с дочкой от Петросяна — мама в платке, Матильда в чалме

Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась в микроблоге чудесным снимком, который она сделала на круизном теплоходе.
Судя по всему, семья Евгений Петросяна путешествует в эти дни по Волге, наслаждаясь роскошными видами городов, которые открываются с реки.
Татьяна Брухунова запечатлелась с грудной дочкой Матильдой на руках по дороге в ресторан. Молодая мама облачилась в роскошное платье цвета индиго в пол, а голову покрыла голубым платком. Крошка Матильда одета в наряд в голубых оттенках, который гармонично смотрится на фоне аутфита Татьяны Брухуновой. На голове у малышки — чалма.
Судя по всему, маленькая Матильда уже проявляет интерес к аксессуарам. В кадре она рассматривает украшение на шее Татьяны Брухуновой.
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Татьяна Брухунова с дочкой Матильдой. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
«На ужин», — лаконично подписала снимок Татьяна Брухунова.
Напомним, Матильда — второй ребенок Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. У пары еще есть сын Ваган.
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