Мария Погребняк на последних сроках сделала признание: «Беременные женщины безумно красивые»

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк сейчас ждет четвертого малыша от своего нового возлюбленного.

В микроблоге Мария Погребняк поделилась своими мыслями о беременности и красоте. Она призналась, что всегда стремилась к совершенству тела, худобе и стройности. Однако в первую беременность она набрала больше 30 кг и очень стеснялась своего живота и округлых форм.

Мария Погребняк также рассказала, что ей было непонятно, в чем заключается красота беременных женщин. Но в эту беременность все изменилось, возможно, благодаря поддержке и комментариям ее подписчиков. Она начала делать фотосессии и увидела себя со стороны.

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По словам Марии, она поняла, что беременные женщины безумно красивы и сексуальны. Теперь она сожалеет, что не делала фотосессии во время предыдущих беременностей.