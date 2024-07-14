Мария Погребняк на последних сроках сделала признание: «Беременные женщины безумно красивые»

Мария Погребняк. Фото: Global Look Press

Мария Погребняк призналась, что стеснялась своего тела во время трех предыдщих беременностей, теперь же все изменилось. Она наслаждается своей красотой.

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк сейчас ждет четвертого малыша от своего нового возлюбленного. 

В микроблоге Мария Погребняк поделилась своими мыслями о беременности и красоте. Она призналась, что всегда стремилась к совершенству тела, худобе и стройности. Однако в первую беременность она набрала больше 30 кг и очень стеснялась своего живота и округлых форм.

Мария Погребняк также рассказала, что ей было непонятно, в чем заключается красота беременных женщин. Но в эту беременность все изменилось, возможно, благодаря поддержке и комментариям ее подписчиков. Она начала делать фотосессии и увидела себя со стороны.

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По словам Марии, она поняла, что беременные женщины безумно красивы и сексуальны. Теперь она сожалеет, что не делала фотосессии во время предыдущих беременностей.

«Оказывается, что беременные женщины безумно красивые», —  написала Мария Погребняк.

Мария Погребняк. Фото: соцсети Марии Погребняк

Мария Погребняк дала понять, что сейчас в полном восторге от своей «беременной» красоты.

Напомним, четвертый ребенок Марии Погребняк появится на свет в сентябре.

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