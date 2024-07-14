Салибеков — о сыне от Лысковец: «Леончик вчера первый раз сказал «Агу»

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков тает от любви и нежности к своему четвертому сыну, которого ему родила молодая жена Виктория Лысковец.
В микроблоге Тигран Салибеков поделился «мимишными» кадрами, на которых запечатлел сынишку Леона. Под видео Тигран Салибеков похвастался первыми успеха малыша. Тот начал «агукать».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Сын Тиграна Салибекова и Виктории Лысковец. Фото: соцсети Тиграна Салибекова
«Леончик вчера первый раз сказал «Агу», — написал Тигран Салибеков.
А далее многодетный отец вспомнил о трех своих сыновьях, рожденных в браке с Юлией Салибековой. Тигран откровенно признался, что уже и не помнит, как те росли.
«Я вот не помлню, чтоб мои три сына говорили это слово. Сразу начали разговаривать», — добавил Тигран Салибеков.
Подписчики Тиграна тут же поспешили отметить, что Леончик на папу не похож. Голубоглазый блондин Леон весь в свою маму Вику.
Читайте также: