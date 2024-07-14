Салибеков — о сыне от Лысковец: «Леончик вчера первый раз сказал «Агу»

«Леончик вчера первый раз сказал «Агу», — написал Тигран Салибеков.

А далее многодетный отец вспомнил о трех своих сыновьях, рожденных в браке с Юлией Салибековой. Тигран откровенно признался, что уже и не помнит, как те росли.

«Я вот не помлню, чтоб мои три сына говорили это слово. Сразу начали разговаривать», — добавил Тигран Салибеков.

Подписчики Тиграна тут же поспешили отметить, что Леончик на папу не похож. Голубоглазый блондин Леон весь в свою маму Вику.