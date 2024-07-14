Дочь Анастасии Заворотнюк сделала признание: «Мы прошли через ад»

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна всегда охотно общается с подписчиками своего микроблога. Во время болезни Анастасии Заворотнюк именно ее дочь доносила до общественности последнюю информацию о ее состоянии. Сообщения были скупыми, но все же.

Вот и сейчас, выдержав паузу в сорок дней после смерти мамы, Анна Заворотнюк вернулась в соцсети и начала раскрывать некоторые детали жизни своей семьи во время болезни актрисы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Анна Заворотнюк устроила интерактив с подписчиками. Во время которого ответила на некоторые вопросы и отреагировала на пожелания. Кто-то написал, что вся семья Анастасии Заворотнюк вызывает восхищение своим геройством. В ответ дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что близкие актрисы пережили настоящий ужас.