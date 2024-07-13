Бабушка Никиты Преснякова рассказала, что внук пока не вернется в Россию: «Он очень скучает»

Кристина Орбакайте часто ездит в США, но живет в России. При этом там учится ее дочка Клава. А в 2022 году в Лос-Анджелес переехал ее старший сын Никита Пресняков. Он перевез туда жену Алену. Сначала музыкант занялся режиссурой клипов. Но теперь исполняет легендарные песни группы «Самоцветы», а также другие композиции. Также он пытается петь на английском языке. Дважды артист давал концерты за океаном. Им гордится его бабушка.

«Там была одна наша знакомая, говорит, вот, сняла, посмотрите, как работает Никита. Полный зал, уже наши песни поет», — поделилась Елена Преснякова.

Но внук Аллы Борисовны, по ее словам, порой видит родину во снах. При этом возвращаться в Россию Никита не собирается в ближайшее время.

«Единственное, он очень скучает», — призналась его бабушка, пишет NEWS.ru.

Почти каждую неделю Пресняков-младший посещает разные американские города. Они с женой любят посещать вечеринки и ездить на природу с друзьями.

А вот Орбакайте этим летом с мужем и дочкой проводит время в Перу. Она уже заработала на гастролях в Израиле и теперь устроила отпуск.