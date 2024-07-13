Нюша рассказала, как восстанавливала живот после родов: «Синяки на животе от уколов»

Нюша в этом году решила развестись. Она рассталась с Игорем Сивовым. Певица заверила, что им удалось сохранить дружеские отношения. Дети остались с отцом в Дубае. Артистка большую часть времени проводит в Москве, так как снова занимается карьерой и намерена выпустить новые хиты. После вторых родов она долго не могла похудеть, а потом стала ходить на разные процедуры. До сих пор артистка прячет живот. В новом интервью она рассказала, что делала, чтобы восстановиться.

«Выглядит это для многих женщин достаточно быстро. Раз и я уже постройнела, вернулась в форму. Но я стараюсь делиться со своей аудиторией, что там за кадром много чего происходит. И это и психологическая, ментальная работа. Это также определенное питание. Недавно я делала детокс с травками. Это был важный период.

Но есть еще моменты послеродовые. Я делала акупунктуры, чтобы поддержать свое здоровье. У меня оставались растяжки на животе. Я в течении года работаю над этим. Синяки на животе от уколов. Я прокалывала препарат, который в течении года взращивает новый слой коллагена в теле», — пояснила Нюша в шоу «Муз шоу».