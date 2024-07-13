Актриса из сериала «Ольга» Ксения Суркова покинула шоу «Последний герой»

Ксения Суркова. Фото: пресс-служба ТВ-3

Актриса Ксения Суркова не смогла долго продержаться в племени «Волков».

На ТВ-3 стартовало шоу «Последний герой». Его не в первый раз ведет Ксения Бородина. Она отмечает, что съемки на Алтае были суровыми. Но на седьмой день в племенах случилось пополнение. К ним пришли шаманы, которые оказались Женей Искандаровой и Надеждой Ангарской. Это два сильных игрока. Ангарская ранее даже побеждала в другом сезоне шоу. 

На первое испытание «Волки» и «Медведи» пришли уже в новом составе. Им нужно было пройти лабиринт, собрать мешки с деталями. Но делать это надо было вслепую. 

«Медведи» захотели отсеять Павла Ярыгина. Штурманами стали Евгения Искандарова и Дмитрий Конышев. Им предстояла в конце собрать головоломку. И победили «Волки». А когда настал день второго испытания, то погода навела жути, так как был шторм. Но борьба за тотем была сложная. Прошли дуэли, где с помоста нужно было столкнуть соперника. По итогу со счетом 10 - 5 победили «Медведи». На совет во второй раз пошли «Волки». 

Ксения Суркова проиграла во всех трех раундах в дуэлях. Некоторые члены ее племени решили, что она должна уйти. Актриса попрощалась с ними и покинула шоу. 

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