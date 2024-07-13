Искандарова и Ангарская стали новыми участницами шоу «Последний герой»

На ТВ-3 идет новый сезон шоу «Последний герой». Многие отмечают, что суровый климат на Алтае преподносит много сюрпризов участкам проекта. В прошлом выпуске Кристина Захарова захотела уйти, так как у нее начались проблемы со здоровьем. А Артем Антипов так соскучился по возлюбленной, что был рад, когда его прогнали соплеменники. Однако в новом выпуске в проекте произошло пополнение. Взамен выбывшим игрокам пришли новые.

В племена наведались шаманы в масках. Участники прошли по небольшому испытанию, ударяя в барабан. Призом стал напиток. А потом шаманы сняли маски. В племя «Волков» пришла звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская. Ранее она даже побеждала в «Последнем герое». Она призналась, что снова хочет проверить свои силы, но уже на родной земле.

Второй участницей стала Женя Искандарова. Комик присоединилась к «Медведям». Ранее она участвовала в шоу «Звезды в Африке» и в «Сокровищах императора». Блондинка везде показывала отличные результаты.

Но не всех обрадовало то, что в шоу появилась Искандарова. Александра Маслакова хотела бы себе в команду Ангарскую. А Больше всего рад был Пышненко, так как ранее ребята вместе участвовали в другом шоу.