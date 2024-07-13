Равшана Куркова вышла на ковровую дорожку на открытии «Горький fest» со своей мамой

Равшана Куркова уже давно стала знаменитой. Она пошла по стопам своих родителей. В ее копилке десятки главных ролей. Актриса в свои 43 года не перестает восхищать моложавой внешностью. При этом она растит сына Гаспара и дочку Самиру.

Об отце своего первенца Сергея Амаряна артистка почти не рассказывала, а кто папа ее дочки до сих пор остается тайной. Но она быстро вернулась в форму после родов. Звезда признается, что редко выходит в свет, так как любит быть дома с детьми.

Но на днях Куркова приехала на открытие «Горький fest». На ковровой дорожке она предстала в невесомом костюме с легкой блузкой и юбкой годэ сливочного цвета. Романтичная укладка и нежный макияж дополняли образ.