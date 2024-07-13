Борющегося с раком Отара Кушанашвили выписали из больницы

Отар Кушанашвили почти три недели назад был госпитализирован. Состояние телеведущего заставило многих за него переживать. Он находился в реанимации. Журналисту сделали операцию, так как у него обнаружили непроходимость кишечника. Врачи также заподозрили у него рак, так как нашли опухоль. Потом подтвердилось, что она злокачественная. Отар пришел в сознание и вскоре объявил, что намерен бороться за жизнь. При этом он сетовал, что сильно запустил болезнь.

А 13 июля стало известно, что Отара врачи отпустили домой. Его выписали, но в ближайшее время ему предстоит пройти курс химиотерапии. Также телеведущему нужно готовиться к двум новым операциям. Тем временем родные обеспокоены тем, что появились мошенники, которые хотят навариться на случившемся и пытаются собрать 4 миллиона рублей якобы на лечение Кушанашвили.

По словам его сестры Луизы, злоумышленники звонят от имени жены, дочери и ее самой, и просят деньги. Уже едва не попался на их хитрую уловку продюсер Сергей Дворцов. Семья Отара предупредила, что не ведет никаких сборов на лечение. Они хотят обратиться в полицию, чтобы наказать мошенников, пишет Телеграм-канал Shot.