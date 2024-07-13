Галкин* выступил на свадьбе пары из Киева в роскошном особняке в Италии за 10 миллионов рублей

Максим Галкин* зарабатывает в Европе. Фото: Global Look Press

Муж Аллы Пугачевой удивил гостей на роскошной свадьбе, где пел и рассказывал шутки.

Максим Галкин* уже два года активно гастролирует в Европе. Алла Пугачева с двойняшками то отдыхает на Кипре, то в Юрмале. Недавно певица оказалась в Латвии, где проведет не меньше месяца. А в этот момент Галкин* выступил в Италии у озера Комо. Он стал гостем на свадьбе у пары из Киева. Роскошное торжество прошло на побережье, где все было украшено цветами. 

На этот раз Максим* облачился в черный костюм, белую футболку и кеды. Он отрастил волосы почти по плечи. Юморист шутил, а также пел хиты Софии Ротару. Еще он читал стихи на украинском. 

Максим Галкин*. Фото: соцсети гостей свадьбы

По данным Телеграм-канала Shot, юморист за работу на свадьбе мог получить около 10 миллионов рублей. Гости танцевали и веселились вместе с юмористом. 

Добавим, что теперь Галкин* может понести ответственность по статье 275 УК РФ — «Государственная измена». По некоторым данным, общественники уже обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить мужа Пугачева. Они хотят знать, куда были направлены гонорары, заработанные звездой. 

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Максим Галкин*. Фото: соцсети гостей со свадьбы

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