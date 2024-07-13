Галкин* выступил на свадьбе пары из Киева в роскошном особняке в Италии за 10 миллионов рублей

Максим Галкин* уже два года активно гастролирует в Европе. Алла Пугачева с двойняшками то отдыхает на Кипре, то в Юрмале. Недавно певица оказалась в Латвии, где проведет не меньше месяца. А в этот момент Галкин* выступил в Италии у озера Комо. Он стал гостем на свадьбе у пары из Киева. Роскошное торжество прошло на побережье, где все было украшено цветами.

На этот раз Максим* облачился в черный костюм, белую футболку и кеды. Он отрастил волосы почти по плечи. Юморист шутил, а также пел хиты Софии Ротару. Еще он читал стихи на украинском.