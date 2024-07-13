Нюша призналась, что созванивается с Кридом: «Мы не чужие друг другу люди»

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, недавно снова вернулась на сцену. Она объявила, что готовится покорять публику новыми хитами. Певица также переживает перемены в личной жизни. Она подала на развод с Игорем Сивовым. Они прожили вместе около 7 лет. Даже ради сына Саффрона и дочки Серафимы-Симбы супруги не стали сохранять брак. Теперь снова артистка проводит большую часть времени в Москве. И во время нового интервью звезда рассказала, что общается с бывшим возлюбленным Егором Кридом.

«Мы поздравляем друг друга с днем рождения. И да, Егор даже публично поздравлял меня с рождением сына. Мы просто остались на дружеской ноте. Мы можем созвониться, мы можем пообщаться на мероприятии, но не более того. Все-равно мы не друзья. Просто наши пути разошлись. Мы, конечно, не чужие друг другу люди. Мне кажется, что было бы странно оставаться друзьями и дружить. Мы хорошо друг к другу относимся. Мы взрослые люди», — пояснила Нюша интервью для «Муз шоу».

Напомним, что недавно Крид посетовал, что нет даже претендентки на то, чтобы стать его женой. Певец сокрушается, что до сих пор не стал отцом.