Марина Кравец показала фото с четырехмесячной дочкой: «С нашей младшей Бусинкой»

Марина Кравец не так давно отметила свое 40-летие. Она уже много лет играет на сцене. Актриса успевает также строить и личную жизнь. Она счастлива в браке с генпродюсером ТНТ. У них уже растет дочка Вероника, которой 4 года. Обычно артистка редко показывает наследницу. А в марте этого года Кравец снова стала мамой. Она родила вторую дочку — Валерию. С ней в роддоме был муж, который поддержал возлюбленную в непростой момент.

На этот раз Марина решила выложить фото с младшей наследницей. Она в кадре держит малышку на руках. Девочка была в боди с цветочным принтом. У ребенка отрасли темные, густые волосы. Актриса с прической и макияжем нянчила кроху, которой уже четыре месяца.