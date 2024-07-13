Волочкова призналась, что бойфренд ее дочки гостит у нее дома: «Ариша улетела на недельку в Черногорию с той своей семьей»

Анастасия Волочкова уже несколько лет живет в своем особняке без дочки Ариадны. Ее наследница в один момент захотела жить с отцом Игорем Вдовиным. У бизнесмена есть новая семья. Он состоит в браке с телеведущей Еленой Николаевой. Недавно у пары родился второй ребенок. 18-летняя наследница Волочковой окончила школу. Она признается, что уже стала самостоятельной. На днях Ариадна улетела за границу с отцом и его семьей. А вот своего бойфренда она оставила в Москве.

«Ариша улетела на недельку в Черногорию с той своей семьей», — заявила Анастасия.

При этом она отметила, что ждет появления дочки с близкими на ее шоу 17 июля, которое состоится в театре «Русская песня». При этом балерина рассказала, что хорошо общается с возлюбленным своей наследницы.

«Ее бойфренд остался здесь, он не полетел в Черногорию. Вчера он приезжал ко мне в гости для обсуждения творческих моментов, мы дружим. Я не вмешиваюсь в эти отношения, благословляю выбор дочери», — высказалась артистка, пишет VOICE.

По словам Волочковой, ее наследнице проще жить у отца, так как рядом находится лицей, где она учится. Звезда похвасталась, что Ариадна уже занимается дубляжом западных фильмов. При этом балерина подчеркнула, что всегда ждет дочку у себя дома, так как она уверена, что Вдовин не любит ее, так как у него есть два маленьких ребенка, которые получают больше внимания.