Певица Согдиана подала на развод с третьим мужем спустя шесть лет брака

Согдиана является выпускницей «Фабрики звезд». Она построила карьеру певицы. А вот в личной жизни певице не везет. Она не раз была в браке. С 2018 года артиста состояла в отношениях с Максимом Жерновым. Она родила от него сына Льва, которому 4 года. Порой звезда делилась семейными кадрами. А теперь стало известно, что она подала на развод.

10 июля зарегистрировано ее заявление в мировом суде в Москве. Супругам дали месяц на примирение, пишет Mash.

Пока сама Согдиана не комментирует случившееся, как и ее муж. Неизвестно, что стало причиной размолвки.

Отметим, что у певицы есть 16-летний сын Арджуан от первого брака. Мальчик был рожден от бизнесмена Рамы Говиндома. Они прожили вместе всего полтора года. Артистке не понравилось, что он стал запрещать ей строить карьеру на сцене.

Также у нее есть 13-летний Микаил, который появился на свет во втором браке звезды с бизнесменом Баширом Куштовым. Они также были в браке всего несколько лет.

Напомним, что недавно также решили развестись, Нюша и Игорь Сивов, Алсу и Ян и Абрамов, Анна Нтребко и Юсиф Эйвазов.