Фигурист Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни вернулся к танцам на льду

Роман Костомаров стал настоящим героем. В 2023 году он провел шесть месяцев в больнице. Фигурист был в коме, пережил два инсульта. Ему ампутировали ступни, одну кисть полностью и вторую частично. Он стал учиться ходить заново на протезах. Спортсмен поражал своих поклонников и коллег тем, что стал бегать, прыгать, играть теннис. И даже снова стал выходить на лед. Но ему понадобилось время, чтобы снова встать на коньки.

По словам его жены Оксаны Домниной, она не знает, как ему это удается. А 12 июля Костомаров первые после болезни станцевал на льду. Он показал романтичный номер с женой в «Сириусе». Супруги приняли участие шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда». Публика была впечатлена увиденным. Многие не могли сдержать эмоций.

Примечательно, что Роман все исполнил безупречно. Он справился с задачей. Зрители видели, как он держит супругу с помощью бионической руки. Способности фигуриста произвели фурор.