Анна Заворотнюк призналась, что ей пришлось без мужа приходить в себя после смерти мамы: «Мы прошли через ад»

Анастасия Заворотнюк длительное время боролась с агрессивной формой рака. Актриса умерла в конце мая после 5 лет лечения. Это стало трагедией для ее семьи. Муж Петр Чернышев 40 дней приходил на кладбище. Иногда он приводил дочку Милу. В Москву приехала также старшая дочка актрисы Анна и ее брат Майкл. Они были на похоронах мамы, а потом появились на панихиде. Старшая наследница звезды не делала никаких публикаций, но теперь возвращается к привычной жизни.

К слову, на похоронах Анна была со своим мужем, которого до этого скрывала. Но потом ему пришлось ухать в Дубай, где он работает. Дочка актрисы сама переживала смерть мамы.

«Мы прошли через ад, никому бы такого не пожелала. Но ради нее мы справимся», — поделилась наследница Заворотюк.

Но она отметила, что редко сталкивается с хейтом. Анна рассказала, что о ее маме много неправды писали в СМИ. Так как родные оберегали артистку от лишнего внимания, мало что было известно о ее состоянии и лечении.

«Я не читаю прессу, там столько неправды. Смысл пропускать через себя весь этот абсурд? А в моей повседневной жизни негативу больше почти и неоткуда браться. Мне везет в людях», —пояснила дочь актрисы.

Напомним, что Татьяна Навка дружит с семьей Чернышева. Она признавалась, что Анастасию перевозили в парандже, так как ее внешность изменилась, лицо перекосило. Фигуристка также рассказывала, что тайно приносила актрисе в больницу вино и рыбу.