Актер Алек Болдуин разрыдался в зале суда после закрытия дела об убийстве оператора фильма

Алек Болдуин три года находился в большом стрессе. На съемках фильма «Ржавчина» он произвел несколько выстрелов, но патроны оказались боевыми. Режиссер был ранен, а оператор Галина Хатчинс скончалась. В итоге актера обвинили в непредумышленном убийстве. Он лишился новых ролей и оказался в долгах. Лишь накануне состоялось заседание суда, которое поставило точку в этом деле. На этот раз судья Мэри Марлоу Соммер решила закрыть дело, что стало настоящей сенсацией.

По словам судьи, от защиты были скрыты важные доказательства со стороны обвинения. Адвокат актера Люк Никас рассказал, что боевые патроны, которые были переданы в суд, как оказалось были отнесены к другому делу. Это были не те патроны, которые нашли на месте преступления. Также судьей было запрещено преследовать Болдуина и снова выдвигать против него обвинения.

Актер расплакался, когда услышал вердикт судьи. Его обняла его жена Хилария. Алек ушел из зала вместе с ней, отказавшись от общения с прессой.

По всей видимости, он не ожидал, что в итоге не окажется в тюрьме, хоть и случившееся на съемках было трагической случайностью.