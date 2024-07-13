Анжелика Варум появилась на образовательном форуме с Леонидом Агутиным в Сочи

Анжелика Варум уже давно выступает на сцене. Она счастлива в браке с Леонидом Агутиным. Они пережили много кризисных моментов. Однако супруги смогли сохранить отношения. Примечательно, что они даже спят в разных спальнях. Обычно пара часто выступает вместе. Но в последнее время Варум перестала давать концерты, не посещала светские мероприятия. Поклонники даже стали беспокоиться и гадать, что случилось в судьбе артистки.

Но накануне стало известно, где находится певица. Она оказалась в Сочи. Там проходит «V Семейный образовательный форум», который посетила Анжелика вместе с мужем. На мероприятии, где собрались талантливые дети, выступили Лариса Долина, Дима Билан, Наталья Подольская, Владимир Пресняков и другие звезды.

10 дней длился форум, который завершился концертом, посвященным творчеству Варум. Сама певица предстала на форуме в блузе с пайетками и глубоким вырезом, а также белоснежных брюках палаццо. Она подчеркнула красоту неброским макияжем. Артистка не стала отвечать на вопросы. Она позировала для фото с Агутиным.

Напомним, что ранее Анжелика спровоцировала слухи о том, что покинула Россию. Многие думали, что она уехала в США, где живет ее дочка Елизавета. Но на самом деле певица продолжает жить и зарабатывать на родине.