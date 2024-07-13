Экс-участница «Дома-2» Ермакова заявила, что Бородина получала в разы меньше, чем Собчак

Реалити «Дом-2» идет уже 20 лет. Раньше ведущими проекта были Ксения Собчак и Ксения Бородина. Тогда знаменитая блондинка была на пике популярности. А вот Бородина до этого была неизвестной. Она только начинала карьеру на экране, так как до этого была продюсером в шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Оказалось, что тогда она получила в сотни раз меньше Собчак. Об этом рассказала бывшая участница проекта Надежда Ермакова.

Не раз Бородина рассказывала, что у нее были ссоры с напарницей. Ей было непросто рядом с настоящей знаменитостью. Однако она ей благодарна за опыт, который она получила. Позже место Собчак заняла Ольга Бузова.

«Собчак была гениальна как ведущая. Собственно, она и была единственной ведущей, Бородина на ее фоне казалась серой и невзрачной и являлась просто прорабом. Я понимаю сейчас, как в то время тяжело работалось Ксюше Бородиной. Собчак авторитарна, не терпит реплик, комментариев, осуждений. Но стоит отдать ей должное — она вела шоу интересно, у нее острый язык. У нее была баснословная по тем меркам зарплата. Если сравнивать, то Бородина получала в сто раз меньше», — заявила она.

Об этом Ермакова заявила в шоу «proПуск» с Георгием Иващенко.

Напомним, что теперь Собчак редко соглашается вести передачи на телевидении. Она создает свои репортажи, берет интервью у известных личностей, проводит расследования. А Бородина все же покинула шоу «Дом-2». Она решила, что ей надо идти дальше. Теперь Ксения ведет «Последний герой», а также свою передачу на YouTube.