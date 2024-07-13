Стриженова сообщила, что умерла ее знаменитая свекровь: «Стала монахиней. Молилась за всех нас»

Екатерина Стриженова много лет работает на телевидении. Примечательно, что она почти всю жизнь она живет с мужем Александром, который является актером. У пары есть две дочки. 12 июня звезда телевидения сообщила, что в их семье случилось горе. Она рассказала, что умерла ее свекровь, которая тоже была знаменитой. По ее словам, Любовь Васильевна Стриженова во всем им помогала и всегда поддерживала.

«Я сейчас понимаю, что если бы не она, моя жизнь была бы другой. Когда мы с Сашей, 14-летние, влюбленные, вернулись со съемок фильма «Лидер», она меня сразу приняла. И дальше, по жизни, всегда поддерживала», — отметила телеведущая.

Она добавила, что Любовь Васильевна готова была сидеть с детьми. Звезда даже жила со своей свекровью. Стриженова рада, что мама ее мужа всегда ее поддерживала, когда она собралась работать на телевидении и играть в театре.

«Она первая меня поддержала, когда я решилась пойти во МХАТ им. Горького, где сама прослужила больше 50-ти лет и получила звание — Народная артистка России. А потом приняла постриг и стала монахиней. Молилась за всех нас, за нашу страну, за то, чтобы скорее наступил мир! Она была замечательным человеком, мудрой свекровью и золотой бабушкой! После себя она оставила 15 правнуков, мы все осиротели», — пояснила Екатерина.

Она рассказала, что вечером поедет играть в театре в Красноярске, а затем вылетит в Москву. Телеведущая хочет успеть попасть на похороны. Она не назвала причину смерти артистки. В соцсети Стриженова выложила фото, на которых позировала со своей свекровью.