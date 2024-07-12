Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» — о личной жизни: «Там много что происходит»

Звезде шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой 12 июля исполнится 41 год. При этом с поклонниками Юлия Михалкова до сих пор не делится своими матримониальными планами.

Актриса предпочитает не рассказывать о своей личной жизни, из-за чего вокруг ее имени постоянно ходят слухи.

Так, Юлия Михалкова вспомнила, как однажды на одном из мероприятий она появилась с сыном своих друзей. Молодого человека сразу же записали к ней в женихи. Юлия Михалкова отметила, что это была ложная тревога, но им всем понравилось. Затем они вместе читали эти милые сплетни и долго смеялись.

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«Что касается реальной личной жизни, то, там, конечно, много что происходит, но подробности я предпочитаю оставлять при себе», — сделала акцент Юлия Михалкова.

Актриса дала понять, что не считает нормальным интерес поклонников к ее личной жизни. Но все же пообещала чуть позже рассказать, что в ней происходит.

Михалкова добавила, что ее свадьба будет скромной, а родить она хочет успеть троих детей.

По материалам kp.ru