Лысковец отчитала Салибекова: «Будешь зарабатывать, вот тогда и будешь предъявлять мне, понятно?!»

Участники «Дома-2» Вика Лысковец и Тигран Салибеков после появления на свет сына Леона погрязли в конфликтах. Молодые родители публично предъявляют друг другу претензии.

Свидетелями очередной их разборки стали другие участники проекта. Все произошло во время Лобного. Тигран Салибеков сделал замечание Вике Лысковец. Та моментально вспылила, давая понять, что очень недовольна тем, как Тигран Салибеков обеспечивает ее и сына.

«Будешь зарабатывать, вот тогда и будешь предъявлять мне, понятно?! А пока ты сидишь здесь точно так же, как и я — за деньги!» — отчитала Вика Лысковец Тиграна Салибекова.

Тот напомнил, что это Вика запретила ему зарабатывать, делая массаж. Тигран Салибеков поцеловал свои руки, заявив, что они приносили неплохой доход.

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Напомним, Тигран Салибеков не так давно из-за ссоры с тещей покидал проект и уводил с телестройки Вику Лысковец с сыном Леоном. Но затем слегка остыл и вернулся под камеры.