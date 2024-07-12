Дима Билан в Беларуси отказался есть драники

Популярный исполнитель Дима Билан в числе других знаменитостей стал гостем белорусского фестиваля «Славянский базар в Витебске». Как сообщается, музыкант поселился в одном из отелей в центре Витебска.

Поклонники были совершенно очарованы, узнав, что звезда Дима Билан только на сцене, а в жизни — вполне обычный человек, скромный и учтивый. Жители Витебска, успевшие пообщатсья с Димой Биланом, были приятно удивлены этому обстоятельству.

В Витебске участников фестиваля угощают блюдами белорусской кухни. Дима Билан предпочел отказаться от популярнейших в Беларуси драников, но зато поел борща.

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Как оказалось, Дима Билан придерживается диеты.

«Я не ел драники, потому что стараюсь жирное не есть», — объяснил Дима Билан свои предпочтения.