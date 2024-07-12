«Ей бы полежать, а она все куролесит»: в Сети в шоке от вида Пугачевой, вышедшей на прогулку с Гарри и Лизой в Юрмале

В Сети активно высказались по поводу увиденного. Пользователи солидарны в том, что у Аллы Борисовны к 75-ти годам есть явные проблемы со здоровьем.

«Человек уже пожилой, жалко ее и детей ее. Старость никого не украшает», — высказалась Лилия Г.

«Детей жалко. Таскают из страны в страну. Нет в детях радости и детской непосредственности. Вся семейка какая-то настороженная. А Пугачева — просто бабушка», — считает Галина Т.

«Ну вышла и что! Пусть гуляет! Выглядит на свои 75! Одурела от жары, скитаясь! Сейчас отдыхает!» — написала Татьяна Шибалова.

«Я не поняла, у Аллуси на ногах лыжи или кроссовки Максика?!» — задалась вопросом Ирина Игоревна.

«Полупарализованная бледная глиста в обрезанном скафандре. Первый раз в жизни эту хабалку даже жалко стало» — признался некий Владимир.

«Старенькая, сухонькая, несчастная женщина (мать). Ей бы отдохнуть, полежать, а она все куролесит и куролесит. Алла, отдохни!» — призвал Олег.