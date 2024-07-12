Квитатиани ответил на претензии Бони в «Выжить в Дубае»: «Джентльменом я буду в жизни. В игре — нет»

В это воскресенье, 14 июля, в эфир выйдет очередной выпуск нового сезона шоу «Выжить в Дубае» с ведущими Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей.

И вновь не обойдется без скандала. Виктория Боня нелестно отзовется о мужчинах, участвующих в шоу. Она выскажется в том ключе, что парни в проекте только выглядят красиво, а вот внутри у них все совершенно не так. Вероятно, кто-то из мужчин просто не захотел уступить Виктории Боне, за что все и нарвались на критику с ее стороны.

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За всех даст ответ Торнике Квитатиани. Он напомнит, что на шоу все равны, поскольку пришли бороться за главный приз в 10 миллионов рублей. А на пути к победе все методы хороши.