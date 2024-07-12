Надя Сысоева заявила, что ее травлю в Сети после «Выжить в Дубае» могли проплатить соперницы

Участница шоу «Выжить в Дубае» Надя Сысоева после съемок довольно долго отбивалась от хейтеров. Сысоевой устроили травлю из-за ее поведения на проекте.

Но затем волна хейта резко схлынула сама собой. Наде Сысоевой это показалось весьма подозрительным. На этом основании она сделала вывод, что буллинг был заказным.

«Еще вопросик: куда делись хейтеры все? Закончился проплаченный буллинг? Хэллоу! Вы где?» — обратилась к незримым пользователям Сети Надя Сысоева.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Надя Сысоева не стала озвучивать имена тех, кто, по ее мнению, проплатил буллинг. Но очевидно, что она может подозревать в этом Анну Седокову и Викторию Боню, с которыми у нее сложились отношения на съемках и с которыми она публично препиралась в соцсети.