Режиссер Данилов, на съемках фильма которого мучили коня, заявил, что животное чувствует себя хорошо

Режиссер фильма «Мой любимый чемпион» Александр Данилов оправдал своих коллег после жестокого обращения с животным, конем по кличке Джонатан.

Ради эффектного кадра Джонатану связали ноги и заставили так прыгать через барьер. Животное. естественно, во время трюка упало. Кадры стали достоянием общественности и вызвали большой резонанс в Сети. Зоозащитники призвали авторов фильма перестать мучить животных и даже намеревались выдвинуть требование наказать виноватых.

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Своих коллег оправдал режиссер картины Александр Данилов. Он заявил, что конь Джонатан — каскадер, к подобным трюкам привык. А на площадке были бревна, обшитые поролоном. Так что, конь не пострадал.

По материалам телеграм-канала SHOT