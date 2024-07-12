Марина Африкантова из «Дома-2» занялась личной жизнью после измены Ромы Капаклы

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова, похоже, окончательно оправилась после удара, нанесенного ей теперь уже бывшим мужем Романом Капаклы.

Пережив измену и развод, Марина Африкантова транслирует, что счастлива и открыта к построению новых отношений. Марина Африкантова вновь учится флиртовать с мужчина и ходит на свидания.

В микроблоге она показала наряды, которые выбирает для таких рандеву. В кадрах она сменила два платья. Одно — с принтом в виде ярких цветов, другое — в черно-белые.

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