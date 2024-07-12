Марина Африкантова из «Дома-2» занялась личной жизнью после измены Ромы Капаклы

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова, похоже, окончательно оправилась после удара, нанесенного ей теперь уже бывшим мужем Романом Капаклы.
Пережив измену и развод, Марина Африкантова транслирует, что счастлива и открыта к построению новых отношений. Марина Африкантова вновь учится флиртовать с мужчина и ходит на свидания.
В микроблоге она показала наряды, которые выбирает для таких рандеву. В кадрах она сменила два платья. Одно — с принтом в виде ярких цветов, другое — в черно-белые.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«На свидание. Какое платье — 1 или 2», — спросила совета у подписчиков Африкантова.
Марина Африкантова собирается на свидание. Фото: соцсети Марины Африкантовой
Поклонники заявили, что оба платья Марине Африкантовой очень идут. Оба — очень крротенькие и открывают стройные ножки Марины.
Марина Африкантова готова к новым отношениям. Фото: соцсети Марины Африкантовой
Напомним, бывший муж Марины Африкантовой Рома Капаклы совсем скоро станет папой. Таня Мусульбес осчастливит его дочкой.
Читайте также: