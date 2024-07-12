Елена Ханга — об Анастасии Решетовой: «С чего она должна беречь чьи-то семьи, думать о чужих детях?»

В недавнем прошлом популярная телеведущая Елена Ханга в своей соцсети попыталась защитить женщин, обвиняемых в том, что те, мол, уводят мужчин из семьи.

Своими размышлениями Елена Ханга поделилась на фоне развода певицы Алсу с Яном Абрамовым и обвинений в адрес модели Анастасии Решетовой. Именно ее обвиняют в том, что брак Алсу в итоге развалился. Елена Ханга считает такое положение дел несправедливым.

Она напомнила, что ответственность за свой брак несет мужчина, а не та дама, которая волей случая оказывается рядом с ним и не имеет к его семье никакого отношения.

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«Чужую женщину обвинить всегда проще. Но с чего она должна беречь чьи-то семьи, думать о чужих детях? Хотя никаких «клятв», в отличие от семейного мужчины, не давала», — высказалась Елена Ханга.

Этим она поддержала Анастасию Решетову, на которую в Сети обрушился жуткий хейт из-за развода Алсу Абрамовой.