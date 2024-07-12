Певица Мари Краймбрери: «Мне была сказана фраза «Ты позоришь нашу фамилию»

Певица Мари Краймбрери в пятницу, 12 июля, стала гостьей студии утреннего эфира на ТНТ. В беседе с ведущей программы «Утро. ТНТ» Мари Краймбрери дала понять, что ей было довольно непросто жить в родительской семье.

Мари Краймбрери поделилась историей происхождения своего псевдонима. Она рассказала, что в 13 лет, на уроке информатики, записывала свои мысли, так как в семье ей сказали, что она позорит фамилию.

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«На том этапе жизни мне была сказана фраза «Ты позоришь нашу фамилию», — поделилась Мари Краймбрери.

Тогда она решила придумать себе псевдоним, так как мечтала стать хореографом и открыть свою школу танцев. Из своих записей она выбрала первые буквы и получился «Краимбрери», который позже изменила на «Краймбрери». Мари призналась, что пыталась изменить свой псевдоним, сокращала его, но потом поняла, что он стал частью ее большого проекта.