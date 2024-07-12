Костюшкин уверен, что бывший Бузовой Дава будет хорошим отцом: «Такой большой плюшевый медведь!»

Известный музыкант и отец троих детей Стас Костюшкин в беседе с Teleprogramma.pro высказался о потенциальном отцовстве Давида Манукяна, бывшего бойфренда поющей телеведущей Ольги Бузовой.

Стас Костюшкин уверен, что Дава будет прекрасным отцом. Правда, когда это прекрасное событие произойдет, пока не уточняется. Речь, разумеется, идет о потенциальной возможности Давы в обозримом будущем обзавестись потомством.

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«Он будет хорошим батей: добрый, позитивный. Такой большой плюшевый медведь!» — сказал Стас Костюшкин.

Напомним, 11 июля на экраны страны вышел фильм под названием «Не одна дома». Главную роль в нем исполнила любимица всех детей, блогер и певица Милана Хаметова, а ее папу сыграл Давид Манукян.