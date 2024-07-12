Кирилл Набутов* назвал Ивана Урганта человеком, отравленным славой

Журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов* на своей странице в соцсети решил высказаться о телеведущем Иване Урганте.

Набутов* рассказал, что дружен с отцом Ивана Урганта Андреем Ургантом. И конечно же, хорошо знает самого Ивана Урганта.

Телеведущего, карьера которого пока поставлена на паузу, Кирилл Набутов* назвал человеком, безусловно, самобытным и талантливым. Но при этом имеющим существенный недостаток. Кирилл Набутов* дал нелестную характеристику Урганту, заявив, что тот отравлен славой.

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При этом Набутов* отдал дань яркому дарованию Ивана Урганта, отметив, что славу свою Ургант, безусловно, заслужил. Его любят и камера, и поклонники.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента