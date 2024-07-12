Старшая дочь Самойловой и Джигана пошла работать официанткой

12-летняя дочка Оксаны Самойловой и ее мужа, рэпера Джигана, Ариэла, опять отжигает. Девочка постоянно демонстрирует родителям свой сложный характер.

Вероятно, желая быть независимой в материальном плане, Ариэла решила строить карьеру в ресторанном бизнесе. По словам Самойловой и Джигана, их 12-летний ребенок устроился на работу в заведение общепита. Трудится Ариэла официанткой.

В первый же рабочий день на работу к Ариэле наведались ее хохочущие мама и папа.

«Сегодня наша старшая дочь Ариэла первый день пошла на работу. Мы рады», — поделился в соцсети рэпер Джиган. «Она просто сбежала из дома от нас, но мы такие: «мы тут!» — раскрыла правду о дочери Оксана Самойлова.

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Напомним. Ариэла пыталась построить карьеру певицы. Но после того, как трек появился в Сети, на Ариэлу обрушился хейт. После волны критики Ариэла отказалась не только петь, но и восстала против того, чтобы родители публиковали ее фото и видео в соцсети.