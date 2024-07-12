Беременная Таня Мусульбес из «Дома-2» сделала заявление: «У меня все плохо. С Ромой ругаюсь»

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес уже совсем скоро подарит дочку своему третьему по счету мужу Роману Капаклы.
Но сейчас хрупкое счастье будущих родителей оказалось под настоящей угрозой. Таня Мусульбес в соцсети пожаловалась, что с ней накануне родов происходит что-то неладное.
Ей тяжело носить огромный живот. И к тому же, о себе, вероятно, дает знать гормональная перестройка организма, готовящегося к родам. Таня Мусульбес призналась, что ее ничего не радует. Глотая слезы она рассказала, что плохо себя чувствует и постоянно ссорится с Ромой.
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«У меня в третьем триместре сильно поехала крыша, я психически ненормальная. Все время хочется плакать. Мне кажется, что у меня все плохо. Хотя на самом деле, ничего плохого нет. Но мне так кажется. Плюс у меня нет сил ни на что. Реально, встала, дошла до туалета и больше ни на что нет сил. Задыхаюсь. Лежать тяжело, на спине, на боку. Еще и с Ромой ругаюсь, потому что он со мной играется, а я не хочу играться», — пожаловалась Таня Мусульбес
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